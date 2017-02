Viareggio cup: sorteggiati i gironi

VIAREGGIO (LUCCA), 8 FEB - Sono stati sorteggiati i 10 gironi dell'edizione numero 69 della Viareggio cup di calcio giovanile, in programma dal 13 al 29 marzo. Fra le teste di serie figurano Juventus, Atalanta, Empoli, Inter, Bologna, Napoli, Milan, Fiorentina, Genoa, Torino. Non ci saranno formazioni australiane, ma due americane Athletic Union e Liac New York, lo Zenit San Pietroburgo, il Toronto, il Psv Eindhoven, il Bruges il Rijeka tra le straniere, oltre gli argentini del Camioneros, il Cortulua (Colombia). Presenti, oltre al presidente del Centro giovani calciatori Alessandro Palagi, il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, il consigliere regionale toscano della Figc, Giorgio Merlini, il selezionatore della B Italia (rappresentativa calcistica Under 21 della Serie B), Massimo Piscedda, il presidente dell'associazione 'Il mondo che vorrei', Marco Piagentini, che rappresenta i familiari delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009.