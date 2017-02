Su R. Lukaku e Cancelo anche il Chelsea

ROMA, 8 FEB - Antonio Conte, allenatore del Chelsea e attuale capolista della Premier, ha già stilato un elenco di giocatori che potrebbero tornargli utili nella prossima stagione. Della lista, secondo quanto scrive Marca, riprendendo una notizia pubblicata dal Daily express, fanno parte Joao Cancelo del Valencia e Romelu Lakaku, attaccante belga dell'Everton. Entrambi, però, sono già da tempo nel mirino del Barcellona. In particolare il portoghese Cancelo viene indicato come imminente acquisto del club blaugrana. Anche Conte punterebbe in particolare a Cancelo, per sostituire Branislav Ivanovic, passato da poco allo Zenit di San Pietroburgo.