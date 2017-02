Diawara incontra ragazzi Junior Tim Cup

ROMA, 7 FEB - Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior Tim Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, che hanno incontrato il giocatore del Napoli Amadou Diawara all'Oratorio Giovanni Paolo II di Napoli. Un pomeriggio all'insegna della condivisione e delle emozioni per tutti i partecipanti. Prima, i ragazzi hanno rivolto qualche domanda a Diawara, per poi consegnargli la maglia "Uno di Noi". Insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, Diawara ha firmato una speciale maglia che farà una "staffetta" in tutte le città dei prossimi incontri. Infine, alcuni dei giovani calciatori della Junior Tim Cup hanno avuto la possibilità di scendere in campo con l'ambasciatore della squadra campana.