Stadio:Campidoglio, con Roma incontro ok

ROMA, 7 FEB - "È stato un incontro positivo e costruttivo. Registriamo soddisfazione perché oggi è stato fatto un passo in avanti nel percorso avviato in queste ultime settimane per una revisione finale del progetto". Così in una nota il Campidoglio a proposito del vertice sullo stadio della Roma. "Siamo al lavoro, Campidoglio e società, per verificare gli atti necessari alla conclusione della procedura entro il 3 marzo. Nella riunione di oggi si è deciso di avviare tavoli tecnici da dopodomani", conclude la nota.