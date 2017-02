Palermo: Jajalo,salvezza prima possibile

PALERMO, 7 FEB - "Spero che non dovremo aspettare l'ultima partita contro l'Empoli per salvarci, sia adesso che prima con Corini abbiamo acquisito fiducia ed entusiasmo. Testa all'Atalanta, che sarà una partita importante. Non dobbiamo avere solo fiducia in Nestorovski, ma anche in Chochev, che è bravo a segnare: lui il centrocampista che può segnare di più". Lo ha detto Mato Jajalo, centrocampista del Palermo, oggi in conferenza stampa. "A centrocampo siamo in quattro e siamo pochi, ogni allenamento stiamo attenti a non farci male - ha proseguito -. Per adesso va bene con questo modulo, visti i risultati, poi vedremo. Già da qualche mese abbiamo acquisito fiducia e il lavoro che ogni giorno facciamo ci può aiutare a prendere e recuperare punti. Abbiamo perso punti importanti a Empoli e con il Pescara ma vogliamo recuperare. Dobbiamo pensare a noi stessi e non alle nostre concorrenti".