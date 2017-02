Brozovic, frattura a dito piede destro

MILANO, 7 FEB - Un'altra tegola per l'Inter: frattura al quarto dito del piede destro per Marcelo Brozovic. Lo rende noto la società nerazzurra con una nota in cui viene riportato l'esito della radiografia cui si è sottoposto il centrocampista dopo uno scontro di gioco nella partita con la Juventus. "Nella giornata odierna - si legge nella nota dell'Inter - Marcelo Brozovic si è sottoposto a un esame radiografico al piede destro a seguito di un intervento subito nella gara di domenica contro la Juventus. La radiografia ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito. Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate di settimana in settimana". Un'altra assenza per Stefano Pioli dopo la squalifica di due giornate inflitta a Ivan Perisic e Mauro Icardi dal giudice sportivo.