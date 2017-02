Roma-Fiorentina, Salah tra convocati

ROMA, 7 FEB - Appena tornato e subito convocato: questa sera all'Olimpico per Roma-Fiorentina ci sarà anche Mohamed Salah. Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati da Luciano Spalletti e sarà in panchina per la sfida coi viola. Salah è rientrato oggi in Italia dal Gabon dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa del suo Egitto contro il Camerun.