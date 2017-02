Berdini, Parnasi vuole regalo 600mila mc

ROMA, 7 FEB - "Parnasi vuol fare insieme allo stadio qualcosa come 600mila metri cubi regalati. Scusate, lui non fa lo stadio... Io sono a favore dello stadio della Roma, l'ho detto dieci volte, sono contro questo gioco della roulette". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, in commissione parlamentare Periferie. "Chi ha scelto quell'area che ha bisogno di un immenso investimento pubblico? Ha scelto il privato? - ha aggiunto - È questo il futuro delle nostre città? Si danno le chiavi delle città al privato? Parnasi, che blocca la filovia sulla Laurentina, ora c'impone di fare un ponte, una metropolitana che non si può fare... È questa la città che pensiamo?".