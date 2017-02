Montella,in linea con obiettivi iniziali

CARNAGO (VARESE), 7 FEB - "Questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare di possedere l'orgoglio per allenare e giocare nel Milan per il presente e per il futuro". Così Vincenzo Montella inquadra la complessa situazione della sua squadra, spiegando però che "siamo in linea con gli obiettivi iniziali". "Quando ho firmato con il Milan - spiega l'allenatore alla vigilia della sfida con il Bologna - mi è stato detto che bisognava creare un metodo di gioco, non un modulo, provare a fare un miracolo sportivo battendo la Juventus in Supercoppa italiana e far crescere i giocatori giovani ponendo le basi per un futuro glorioso: siamo perfettamente in linea con tutto questo. Non dobbiamo perdere l'equilibrio e le convinzioni, non dobbiamo farci turbare".