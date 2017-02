Cagliari, tutto esaurito per sfida Juve

CAGLIARI, 7 FEB - Tutto esaurito per l'attesa sfida al Sant'Elia di domenica prossima alle ore 20:45 tra Cagliari e Juventus. Il fascino della Vecchia Signora colpisce ancora: i bianconeri hanno tanti tifosi in Sardegna, ma è una gara che anche i supporter rossoblù non vogliono perdersi. Ora, però, per il Cagliari il problema è quello di svuotare l'infermeria. Da valutare le condizioni di mezza squadra: Borriello, sceso in campo con l'Atalanta in non perfette condizioni, non dovrebbe essere a rischio. Rastelli deve fare i conti anche con gli acciacchi di Sau, Farias e Padoin e con il lavoro per tornare in condizione di Ibarbo. Difficile poi il recupero di Faragò. Completano il quadro le squalifiche di Ceppitelli e Joao Pedro. Una sfida ancora più complicata di quello che dice la classifica: la prima "vittoria" di Rastelli sarà quella di mettere in campo undici giocatori. A seguire, poi, il calendario proporrà due trasferte di fila. E, fuori casa, la squadra di Rastelli finora ha ottenuto solo 4 punti.