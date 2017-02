Tavecchio, Rizzoli modello per giovani

ROMA, 6 FEB - "Nicola Rizzoli ha confermato nel corso di una carriera invidiabile il talento e le qualità della classe arbitrale italiana, rappresentando il nostro Paese nella finale di un Mondiale e contribuendo a scrivere negli ultimi anni alcune delle pagine più importanti della storia del calcio". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio commenta la decisione dell'arbitro di Germania-Argentina, sfida per il titolo iridato del 2014 al Maracanà, di rinunciare al prossimo Mondiale, quello del 2018 in Russia, per fare spazio ad altri. "Rizzoli è un modello per tanti giovani arbitri - dice ancora Tavecchio -, che mi auguro possano prendere ad esempio la passione e la professionalità che ha sempre mostrato in campo".