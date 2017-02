Inter, due giornate a Icardi e Perisic

ROMA, 6 FEB - Due giornate di squalifica. E' la pena inflitta dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea agli interisti Mauro Icardi e Ivan Perisic, dopo il match contro la Juve. L'argentino è stato squalificato "per avere, al termine della gara, rivolto ad un arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del direttore di gara, senza colpirlo". Il croato, espulso, ha "ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell'arbitro".