Roma-Fiorentina, spettacolo da Over

ROMA, 6 FEB - All'andata finì con un gol di Badelj a 8' dalla fine e con molti rimpianti giallorossi. Gli incroci tra Roma e Fiorentina raramente hanno esiti banali e talvolta il risultato contraddice i pronostici. Quanto al posticipo di domani sera, le quote Snai parlano decisamente giallorosso, con il segno «1» a 1,60 e la vittoria viola a 5,75. La Roma di Spalletti di solito si diverte in casa: dieci vittorie su dieci quest'anno, con punteggi spesso larghi e con una marcata tendenza Over (otto su dieci). Anche stavolta l'esito alto è il più atteso e viaggia a bassa quota, 1,57, considerando pure la buona confidenza con la rete da parte dei viola: 13 centri nelle ultime cinque partite. Basso di conseguenza anche il Goal, a 1,60. La Roma ha pareggiato solo due volte in questo campionato, la Fiorentina sette. Per la sfida di domani, la «X» vale 4 volte la scommessa. Lo 0-0 è in lavagna ad alta quota, 14, l'1-1 è a 8,00. Per i quotisti Snai il risultato più probabile è il 2-1, a 7,50.