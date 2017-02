Malagò, con Veltroni rapporto di stima

ROMA,6 FEB - "Veltroni ha detto che è lusingato dell'ipotesi però non sa se dare la sua disponibilità, io non so dire altro. Personalmente ho un rapporto di stima importante con lui ma non è una cosa che riguarda il Coni perché, fino a prova contraria, la Lega di A è una società privata gestita dalle società". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la possibilità che l'ex segretario del Pd Walter Veltroni diventi il nuovo n.1 uno della Lega di Serie A. Sulla possibilità che sia un uomo politico a guidare la massima lega professionistica, Malagò aggiunge: "Meno c'è commistione tra il mondo politico e il mondo dello sport e meglio è. Però io penso che tutte le persone che vanno in un contesto di un mondo sportivo devono ragionare solo come uomini di sport". Sull'incontro avuto stamane con il presidente dell'associazione allenatori Renzo Ulivieri Malagò precisa che si è trattato di una "chiacchierata non sulle dinamiche elettorali ma istituzionali".