Lega serie A, Giulini 'nessun nome'

MILANO, 6 FEB - "Non sono stati fatti nomi, non era questo l'obiettivo della riunione di oggi. Abbiamo parlato tra l'altro di governance e diritti tv": lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, uscendo dalla riunione di 14 club di serie A, svoltasi nel giorno in cui è emerso il nome di Walter Veltroni come possibile presidente di Lega: "Su questo argomento non fatemi fare dichiarazioni...", si è limitato ad aggiungere Giulini, prima di andare via.