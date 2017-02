Salerno, Palermo ritrova entusiasmo

ROMA, 6 FEB - "Gli ultimi due risultati ci hanno dato un po' di positività, la situazione era abbastanza complessa, ma sono contento per come mi hanno accolto e questo mi dà grande forza e voglia di recuperare il terreno perduto. La strada è ancora lunga. Eravamo spacciati, ma ora sta tornando entusiasmo in città. La differenza possono farla anche i nostri tifosi: ieri lo stadio ha tifato per il Palermo, ma era quasi vuoto". Lo dice il direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, commentando la vittoria di ieri contro il Crotone, seguita al pareggio sul campo del Napoli. A segno ancora Nestorovski. "È un rapinatore d'area di rigore - spiega il dirigente - Un giocatore molto bravo. Dobbiamo puntare su di lui, ma abbiamo anche altri ragazzi come Embalo e i nostri centrocampisti. Complimenti anche ai difensori che hanno giocato al posto di Gonzalez e Goldaniga. E bravo Andelkovic, che aveva problemi fisici".