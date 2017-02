Courtois, 10 mila miglia per Nba e Nfl

LONDRA, 6 FEB - Un weekend di soli grandi eventi sportivi: la Premier League da protagonista, Nba e Super Bowl da spettatore. In meno di 48 ore, il portiere del Chelsea Thibaut Courtois ha viaggiato più di 10mila miglia per soddisfare la sua fame di sport. Un fine settimana da sogno per qualsiasi tifoso, cominciato sabato, all'ora di pranzo, quando allo Stamford Bridge il suo Chelsea ha superato l'Arsenal ipotecando il titolo della Premier League. Mentre i suoi compagni si attardavano nei festeggiamenti, il portiere belga si è imbarcato sul primo aereo, direzione New York. Nella Grande Mela, approfittando del fuso orario favorevole (5 ore indietro), Courtois ha assistito a bordo campo alla sconfitta dei suoi amati Knicks contro i Cleveland Cavaliers. Qualche ora di sonno per smaltire la delusione, quindi la mattina di domenica è salito su un volo per Houston dove ha assistito al Super Bowl. In serata è infine rientrato a Londra. Una maratona transatlantica puntualmente documentata sul suo profilo Instagram.