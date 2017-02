Bundesliga: torna violenza in Germania

ROMA, 6 FEB - Gravi incidenti, sabato scorso, in occasione della gara di Bundesliga Borussia Dortmund-Lipsia. I problemi erano cominciati prima dell'incontro, quando circa 400 supporter del Dortmund avevano attaccato con sassaiole i poliziotti, ma anche intere famiglie al seguito della squadra di Lipsia. All'interno dello stadio, poi, sulla curva del Dortmund erano apparsi striscioni aggressivi contro la polizia e un paio inneggianti ad Antonino Speziale, il ragazzo catanese condannato per la morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti; altri erano contro il calcio moderno e contro il club di Lipsia, in cui si inneggiava al suicidio del direttore sportivo. Il bilancio finale è stato di 10 tifosi del Lipsia e 4 agenti feriti e di 28 ultrà del Borussia denunciati. È dall'inizio della stagione che il Lipsia viene criticato dalle frange estreme delle altre tifoserie per la simbiosi con la multinazionale Red Bull, che è dietro alla rapida ascesa di questo club passato in pochi anni dalle leghe regionali alla massima serie.