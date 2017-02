Spalletti, Fiorentina match equilibrato

ROMA, 6 FEB - "La Roma è una squadra maturata, cresciuta e ha ancora possibilità di migliorare. Non stiamo attraversando un brutto momento, non ci sono state prestazioni eccezionali nelle ultime gare ma stiamo abbastanza bene. La Fiorentina sta molto bene, ora è una squadra forte per cui sarà una gara equilibrata e difficile". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida coi viola in programma domani sera allo stadio Olimpico. Il tecnico della Roma si è poi espresso sulla corsa scudetto dopo la vittoria della Juve sull'Inter: "Discorso chiuso? Loro stanno correndo forte, ma noi dobbiamo continuare a credere che sia possibile ancora tutto. Anche il Napoli ci impone di provare a vincere sempre. Sono due squadre forti, ed essere in loro compagnia vuol dire essere una squadra forte".