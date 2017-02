Veltroni, non ho già dato disponibilità

ROMA, 6 FEB - "Corrisponde al vero, e ne sono onorato, che sia stato consultato circa l'ipotesi, allo stato solo tale, di una mia corsa alla presidenza della Lega calcio. Non è invece assolutamente vero che abbia dato la disponibilità". Lo ha detto all'Ansa Walter Veltroni. "Mi sono riservato di rifletterci - aggiunge l'ex segretario del Pd - per le implicazioni che una scelta di questo genere avrebbe sulla vita che ho scelto di vivere da qualche anno a questa parte. Nelle prossime ore, per quanto mi riguarda, dirò la mia opinione".