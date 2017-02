Spalletti, stadio opportunità per Paese

ROMA, 6 FEB - "Io non voglio assolutamente parlare di politica e, anzi, spero che la politica in questo caso non c'entri niente, perché si tratta di possibilità d'investimento per il nostro paese". Questa la posizione del tecnico della Roma Luciano Spalletti sul progetto legato alla costruzione del nuovo stadio di proprietà giallorosso a Tor di Valle. "A Londra - aggiunge Spalletti - ci sono dieci stadi: ci sono investitori arabi, americani, russi. E la bellezza di quella città è stata determinata da questi investitori che hanno messo i soldi. È chiaro che ci vogliono delle regole che vanno rispettate, ma non dobbiamo mandare il messaggio che, invece di essere un'opportunità, sia una minaccia da cui dobbiamo difenderci. È giusto approfondire le cose; poi, però, va trovata una soluzione per mettere d'accordo tutti". Ieri il tecnico aveva lanciato un appello in diretta tv sulla necessità di realizzare il nuovo stadio "non solo a Roma, ma per tutte le squadre".