Sousa, a Roma per provare a vincere

FIRENZE, 6 FEB - "Andremo a Roma per provare a vincere ben consapevoli di affrontare un avversario di primissimo livello". Così Paulo Sousa alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro i giallorossi: nell'occasione la Fiorentina ritrova Gonzalo Rodriguez, Tatarusanu, Bernardeschi e Astori ma deve ancora rinunciare al neoacquisto Saponara e soprattutto a Nikola Kalinic il quale non ha superato il test di stamani dopo il problema al ginocchio accusato contro il Genoa. "Scenderà comunque una Fiorentina uguale a se stessa, capace di adattarsi agli attaccanti che schiereremo'' ha aggiunto l'allenatore viola che convocherà il centravanti della Primavera Mlakar. Inevitabile una battuta su Totti: "E' una favola nel calcio, la cosa più bella del calcio è giocare e finché lui se la sentirà dovrà farlo. Francesco ha tanto dare alla Roma sia in campo che dentro la società".