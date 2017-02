Khedira, per ora non pensiamo al Porto

TORINO, 6 FEB - Non distrarsi pensando alla Champions e ai prossimi rivali del Porto, per fare bottino pieno nelle prossime tre partite di campionato. Sami Khedira auspica che non ci siano cali di concentrazione. "Prima di pensare all'Europa, - dice il centrocampista tedesco - dobbiamo calarci nelle sfide di campionato contro Crotone, Cagliari e Palermo, poi potremo pensare al Porto, una squadra fortissima con grandi". Khedira sembra una degli inamovibili nel 4-2-3-1 di Allegri, ma "non importa chi gioca - spiega - l'importante è che la Juventus vinca. Con l'Inter abbiamo giocato una grande partita, sia in fase difensiva che offensiva, vincendo una sfida di altissimo livello".