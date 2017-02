Fiorentina, Kalinic salta la Roma

FIRENZE, 6 FEB - Nikola Kalinic non è riuscito a superare il provino di questa settimana e quindi Paulo Sousa non lo rischierà domani sera all'Olimpico contro la Roma. E' stato lo stesso allenatore della Fiorentina ad annunciarlo al termine della rifinitura svolta davanti al patron Andrea Della Valle. "Non partiranno con noi né Kalinic nè Saponara mentre sono recuperati Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez", ha aggiunto il tecnico viola in attesa del report medico. Rispetto alla trasferta di Pescara rientrano anche Bernardeschi e Astori dopo il turno di squalifica.