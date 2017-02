Moratti, Inter alla pari con la Juve

ROMA, 6 FEB - "Mi è sembrata una bellissima partita. Forse era più giusto un pareggio, le due squadre hanno espresso un buon gioco ma la Juve ha senza dubbio l'attacco più forte. Certamente, è stata una partita alla pari e questo deve portare il morale alle stelle perché vuol dire che l'Inter ha superato parecchi problemi": Massimo Moratti rilegge Juve-Inter il giorno dopo e sorride alla prestazione. Ma l'ex presidente nerazzurro, a Mediaset Premium, accenna anche alle polemiche arbitrali. "I due rigori chiesti da Pioli? Durante la gara mi sono arrabbiato anche io, poi un partita di calcio porta tanti episodi. L'arbitro non è stato benevolo nei confronti dell'Inter", ha detto parlando delle scelte di Rizzoli. Moratti resta convinto che la squadra sia in corsa per un posto in Champions. "La competizione con Roma e Napoli c'è, bisognerà avere un po' di fortuna ma l'Inter non deve perdere nessuna speranza per raggiungere la zona Champions".