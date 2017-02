Boninsegna, la Juve ha meritato su Inter

ROMA, 6 FEB - "La Juventus ieri ha senz'altro meritato di vincere, ma è anche vero che su tutti gli episodi discussi l'arbitro Rizzoli ha sempre dato ragione ai bianconeri; se avesse deciso diversamente, la gara avrebbe potuto cambiare". Lo ha detto Roberto Boninsegna, ex attaccante sia dell'Inter, sia della Juventus, intervenendo a "Radio Anch'io sport", su Rai Radio 1, all'indomani del derby d'Italia concluso con il successo dei bianconeri per 1-0. "L'Inter - ha proseguito "Bonimba" nella sua analisi - ha tenuto e giocato bene. Solo che quella con la Juve non era la partita adatta per fare esperimenti. Peccato, perché Pioli sta facendo bene: ha trovato una formazione base, un modulo, questo bel 4-3-3 che sta dando soddisfazioni, almeno fino a ieri, quando ha preferito adeguarsi al gioco della Juve. Sull'altro fronte, anche Allegri ha trovato il suo modulo e gli vanno fatti i complimenti per la corazzata che ha messo su".