Giampaolo, più giovani?Strategie di club

ROMA, 6 FEB - "Ultimamente i giovani stanno trovando maggiore spazio, ma questo dipende più dalle strategie dei club (che da una reale volontà di puntare sulle nuove leve, ndr): se la rosa che la società ti mette a disposizione, evidentemente per necessità di bilancio, ha un'età media bassa, è con quella che devi giocare. Si sa, poi, che con i giovani si fanno le plusvalenze e con i più anziani no...". Non si nasconde dietro facili ipocrisie Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, sugli scudi per le due vittorie in otto giorni su Roma e Milan. Contro quest'ultimo, in particolare, Giampaolo non aveva mai vinto. "Non è facile riuscirci se non alleni una grande - ammette ai microfoni di "Radio Anch'io sport, su Radio Rai 1 - Ai ragazzi non avevo detto nulla di particolare prima della gara: li tengo sempre abbastanza tranquilli perché giocare dev'essere un divertimento, serio ma comunque un divertimento; è anche così che si può diventare incoscienti, nel senso buono".