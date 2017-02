Allegri a Juve, che crescita nel gioco!

ROMA, 6 FEB - La accusavano di vincere senza gioco, ma questa volta i tre punti sono arrivati insieme ad un'ottima prestazione: è una Juventus sempre più convincente quella che batte anche l'Inter e conferma di aver trovato la sua dimensione nel modulo a trazione anteriore. "Partita di livello da parte di tutti - conferma via Twitter mister Allegri - C'è da fare i complimenti ai ragazzi per la crescita nel gioco!". "Un'altra vittoria, un altro passo avanti", dunque, come sottolinea su Facebook Sami Khedira. "Avanti così", gli fa eco Chiellini, mentre Bonucci invita la squadra a "ripetersi e migliorarsi ancora". Nessuna autocelebrazione da parte di Cuadrado, autore del gol partita: "Tutta la gloria e onore per te, mio buon Dio", è la preghiera del colombiano, che riceve i complimenti da un esperto di gol come Dybala. "Che golazo - scrive l'argentino - sempre più in alto...".