Serie A: Palermo-Crotone 1-0

ROMA, 5 FEB - Il Palermo di Diego Lopez ha sconfitto 1-0 il Crotone in un posticipo della 23/a giornata di serie A, tenendo aperte per quanto minime speranze di salvezza. Per i calabresi, si tratta forse del definitivo addio ad ogni possibilità di recupero, anche se tra le due squadre c'e' solo un punto di differenza (14 i rosanero, 13 i rossoblù) e l'Empoli, quart'ultimo veleggia a quota 22. La rete decisiva è stata realizzata al 27' pt da Nestorovski.