Parolo 4 gol, farò quadro con maglia

PESCARA, 5 FEB - "Ho preso pallone, maglietta e pantaloncini, credo che ci farò un quadro". Così Marco Parolo, autore di quattro delle sei reti che hanno consentito alla Lazio di vincere con una goleada a Pescara. "Vincere e fare quattro gol in serie A è sempre bello - ha aggiunto Parolo - Magari sarebbe stato meglio farne uno in meno oggi e farne uno contro il Chievo, ma va bene anche così". Al di là di quanto il punteggio finale lasci immaginare, per la Lazio, almeno nel primo tempo, non è stata una passeggiata. "Il Pescara ha giocato una partita tosta e noi facciamo sempre fatica se non manteniamo alta la concentrazione - ha rimarcato Parolo - A fine primo tempo ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che era troppo importante vincerla".