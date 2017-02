Oddo 'errori imbarazzanti su gol subiti'

PESCARA, 5 FEB - "Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, ma abbiamo commesso errori imbarazzanti sui gol che abbiamo preso". Così Massimo Oddo, al termine della diciassettesima sconfitta stagionale sul campo su 23 partite. "Finché ci sono giocatori come Benali, Verre, Caprari e tutti gli altri, che lottano fino all'ultimo minuto, significa che non molliamo - ha aggiunto Oddo - Incontriamo avversari come la Lazio che sono infinitamente più forti di noi, ma non siamo rassegnati". Il tecnico del Pescara è stato nuovamente contestato dai suoi tifosi. "A me basta che i ragazzi diano il 110% come fanno in ogni gara, anche se quello che succede fuori dispiace, a me in primis e anche ai ragazzi - conclude Oddo - Capisco tutto, soprattutto i ragazzi della curva si fanno chilometri e chilometri ogni settimana per venire a sostenerci anche in trasferta, ma noi non possiamo fare altro che continuare a dare il massimo e andare avanti con dignità".