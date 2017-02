Stadio Roma: contatti Campidoglio-club

ROMA, 05 FEB - Il dossier Stadio della Roma è al centro della prossima settimana in Campidoglio. I contatti tra la società giallorossa e l'amministrazione si sono intensificati e sono in corso anche in questi giorni in vista del vertice tra le parti di martedì prossimo. "Ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura nel rispetto della legge. C'è la volontà di farlo in primo luogo nell'interesse dei cittadini e, quindi, di tutte le parti coinvolte nel progetto", trapela da fonti del Campidoglio vicine al dossier.