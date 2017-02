Atalanta: premiato ex dirigente Favini

BERGAMO, 05 FEB - Una maglia numero 81, come la sua età, per festeggiare il compleanno di una colonna portante della storia dell'Atalanta e soprattutto delle sue politiche di sviluppo del settore giovanile. Il presidente Antonio Percassi ha premiato Mino Favini, da lui scelto all'inizio del suo primo mandato presidenziale nel 1990 come responsabile del vivaio e in forza alla società fino a due stagioni or sono. Favini, nato a Meda (Monza) il 2 febbraio 1936, aveva anche giocato un paio d'annate in prima squadra al principio degli anni sessanta. La Curva Nord atalantina dello stadio "Atleti Azzurri d'Italia" gli ha dedicato uno striscione: "Favini: il tuo lavoro pilastro della nostra storia".