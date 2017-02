Galliani, Donnarumma? E' sovraesposto

MILANO, 05 FEB - "Donnarumma e' sovraesposto. Le luci dei riflettori sono accese su di lui. Sta facendo benissimo, capitano gli errorini ma e' un talento infinito". L'ad del Milan Adriano Galliani, a Premium Sport, allontana le critiche piovute sul giovane portiere rossonero dopo qualche prestazione non ottimale nelle ultime partite. I rossoneri affrontano la Sampdoria cercando una vittoria che manca da troppe giornate. "E' un momento - aggiunge Galliani - in cui servirebbero risultati ma tutti i dati in nostro possesso sulle prestazioni sono migliori rispetto inizio stagione".