Milan:Caceres dice no a offerta ingaggio

MILANO, 05 FEB - Martin Caceres ha rifiutato l'offerta di ingaggio del Milan. Il difensore, svincolato, non ha accettato di vestire la maglia rossonera fino a giugno. Il giocatore e il club non hanno trovato l'intesa sull'ingaggio. Il Milan, che ne emergenza in difesa per gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, non dovrebbe cercare altri rinforzi sul mercato.