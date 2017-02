Germania:Bayern pari e allungo su Lipsia

ROMA, 4 FEB - Il Bayern Monaco frena, il Lipsia frana. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, malgrado il pari interno per 1-1 con lo Schalke 04, guadagna un punto sui rivali: 46 contro 42, dopo 19 giornate di Bundesliga. I bavaresi, nell'Allianz arena, erano passati in vantaggio al 9' con Lewandowski, su assisti di Vidal, ma sono stati raggiunti 4' dopo dalla rete di Naldo, che li ha costretti al pari. Il Lipsia, invece, è stato sconfitto nel Westfallenstadion dal Borussia Dortmund per 1-0, grazie a una rete del solito Aubameyang (su assist di Dembele) al 35' del primo tempo. Ha festeggiato con un poker, invece, l'Hoffenheim, terza forza del campionato, imponendosi appunto per 4-0 in casa sul Magonza. Ha vinto anche l'Hertha Berlino, con un gol di Haraguchi, sull'Ingolstadt 04.