Torino in piena emergenza a Empoli

TORINO, 4 FEB - Sarà un Torino in piena emergenza quello che domani affronterà l'Empoli per trovare la prima vittoria del 2017. Le tante assenze, specialmente in difesa, rischiano di rendere ancora più insidiosa la partita. "Non c'è mai nulla di semplice - conferma Sinisa Mihajlovic - l'Empoli ha perso a Crotone ma in casa è decisamente più temibile: tra la partita di domani e quella della prossima settimana con il Pescara abbiamo l'opportunità di migliorare la classifica. Domani scenderemo in campo con l'intento di correggere i difetti, provando ad agganciare chi sta davanti a noi in classifica ma sempre senza illudere nessuno. I giovani? Troveranno spazio nelle prossime settimane, vogliamo capire i miglioramenti - conclude il tecnico granata - e se saranno pronti per la stagione che verrà".