Juric, vincere per un nuovo inizio

GENOVA, 4 FEB - Mercato chiuso e infortunati sulla via del recupero. A Ivan Juric manca solo la vittoria. "Mi aspetto di riuscire a fare una grande partita - dice il tecnico del Genoa - e prendere i tre punti. Una vittoria sarebbe fondamentale, sarebbe un nuovo inizio. Sono convinto che adesso siamo una buona squadra. Un buon gruppo con molte alternative. Ora bisogna solo lavorare bene cercando di migliorarci ogni giorno per tornare ad essere il Genoa di inizio stagione. Quello capace di fare un buon possesso palla, di essere aggressivo, che attacca con tanti uomini. Una squadra dinamica". Di fronte un Sassuolo che per Juric è un vero e proprio modello. "Li invidio - ha ammesso il tecnico croato -, hanno una squadra piena di ragazzi italiani bravi che conosco da quando giocavano in B. Giovani con talento che lavorano con calma e un allenatore che lavoro con loro da anni. E' una squadra che gioca senza chiudersi. Del Sassuolo mi piace tutto".