Samp: Giampaolo, migliorare in trasferta

GENOVA, 4 FEB - "Serve un salto di qualità in trasferta". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida al Milan domani all'ora di pranzo, forte del prestigioso successo di domenica scorsa sulla Roma in rimonta. Le parole dell'allenatore blucerchiato sono dettate dal fatto che un successo esterno manca dallo scorso agosto, 1-0 ad Empoli. Certo è che il Milan non è l'avversario più facile per raggiungere questo obiettivo. "I rossoneri hanno un'identità forte, il Milan è una squadra brava a giocare tra le linee". Per affrontare la squadra di Montella serve un approccio giusto, dice Giampaolo. "Voglio una squadra che scenda in campo col piglio giusto". Per quanto riguarda la formazione, c'è da registrare il recupero del portiere Emiliano Viviano che torna disponibile dopo l'infortunio al polso subito lo scorso ottobre a Pescara. "Il titolare è Viviano", dice Giampaolo.