Empoli, Martusciello chiede reazione

EMPOLI (FIRENZE), 4 FEB - Dopo il tracollo di Crotone Giovanni Martusciello si aspetta una forte reazione dal suo Empoli domani al Castellani contro il Torino. Il tecnico 'benedice' la chiusura del mercato: "In settimana ho visto cose positive, mentre prima eravamo andati dietro al chiacchiericcio. Tra chi diceva che eravamo già salvi, tra il mercato e la cessione di Saponara, ma anche la trattativa per El Kaddouri, ci siamo distratti e abbiamo perso male a Crotone. Mi dispiace soprattutto per i nostri tifosi che sono venuti fin laggiù per vederci". Su El Kaddouri e i nuovi arrivati il tecnico spiega che "le impressioni sono buone. Dopo l'addio di Riccardo serviva un innesto e la società me l'ha messo a disposizione. Pucciarelli si è sacrificato, ma è una punta e deve fare la punta, lo ringrazio per la disponibilità che mi ha dato". E proprio il belga-marocchino domani farà il suo esordio contro la sua ex squadra.