Falcao, dovevo essere su aereo Chape...

BOLOGNA, 4 FEB - "Sul volo della Chapecoense dovevo esserci anche io come commentatore della Fox". Lo ha rivelato Paulo Roberto Falcao, in un'intervista al programma 'Indovina chi viene a cena', in onda stasera su San Marino Rtv. "Non mi assilla il pensiero della morte -ha detto l'ex asso della Roma- ma cosa c'è dopo. Devo sempre controllare tutto, per questo sono andato in terapia da un analista freudiano". Falcao ha raccontato del celebre calcio di rigore non tirato al Liverpool: "Una cosa che non ho mai detto. Ero il 5/o rigorista della Roma e dunque quel rigore non l'avrei mai tirato comunque, per via degli errori di Conti e Graziani". L'ex campione ha parlato anche dell'infinita discussione su chi sia stato più forte fra Pelé e Maradona. "Risponderò con la frase di Pelè: prima di dimostrare d'essere il più forte al mondo, Maradona deve dimostrare d'essere il più forte argentino, più di Di Stefano e Messi". E Totti ? "lui è un mito e il mito deve essere prima di tutto felice. Totti è un leader tecnico".