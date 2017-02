Allegri, squadra ha margini crescita

TORINO, 4 FEB - "Una stagione è fatta di momenti: in alcuni devi cambiare, in altri devi andare avanti con lo stesso sistema". Massimiliano Allegri riassume le sue scelte, alla vigilia della sfida con l'Inter: "In base a quelli che stanno meglio faccio la formazione, è normale che per giocare con questo sistema di gioco ci vogliono giocatori con certe caratteristiche: non è questione di sistema di gioco, il calcio è molto semplice, basta mettere i giocatori migliori nei propri ruoli". Sui margini di miglioramento, Allegri ripete: "Non è il modulo ad averne, è la Juventus che deve avere margini di miglioramento e deve acquisire ancora più consapevolezza nei propri mezzi: per migliorare dobbiamo alzare l'asticella, sul piano del gioco, dell'intensità, della velocità e della qualità dei passaggi, oltre che nella fase difensiva".