Allegri,per fortuna Inter è partita male

TORINO, 4 FEB - "Con l'Inter non sarà una rivincita, ma solo una partita di calcio con tre punti importanti in palio, che valgono quanto quelli con il Crotone". Massimiliano Allegri scarica la pressione per il derby d'Italia: "D'ora in avanti gli stimoli non dovranno dipendere dall'avversaria, ma dovremo averli in tutte le partite - aggiunge il tecnico - abbiamo una settimana importante per il campionato, con 9 punti in palio tra domani sera e le trasferte di Crotone e Cagliari". Juve-Inter avrà comunque un fascino particolare: "Domani abbiamo una partita veramente bella da giocare, importante, sia per noi che per loro. Noi siamo in testa, loro in ritardo, fortunatamente per noi sono partiti male, ma nelle ultime 10 partite su 30 punti l'Inter ne ha conquistati 25: sarà una partita all'altezza del potenziale delle due squadre".