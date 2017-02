MILANO, 4 FEB - Otto mesi dopo l'ultima visita, il presidente del Milan Silvio Berlusconi potrebbe tornare oggi a Milanello per incontrare la sua squadra alla vigilia della partita con la Sampdoria. Lo ha annunciato il canale tematico rossonero e il piazzale del centro sportivo è stato sgomberato dalle auto così come accade ogni qualvolta è atteso l'arrivo dell'ex premier. Si tratterebbe della prima visita di Berlusconi a Milanello in questa stagione. L'ultima risale a maggio, nei giorni che precedevano la finale di Coppa Italia. (ANSA).