Argentina-Italia, Maradona in tribuna

ROMA, 3 FEB - Un triplo 63 in poco meno di due ore e mezza. Paolo Lorenzi è stato praticamente perfetto contro il mancino Guido Pella. Sempre avanti nel punteggio, non ha mai consentito all'avversario di entrare davvero in partita e magari scatenare il tifo del pubblico sugli spalti, in verità non molto numeroso. Neppure la presenza di un tifoso illustre, Diego Maradona, ha scosso la torcida albiceleste. Il 35enne senese se l'è cavata con una battuta: "Preferisco Batistuta, visto che tifo per la Fiorentina". E' provato ma soddisfatto: "Il risultato netto in mio favore non deve ingannare. Faceva molto caldo e i primi due set sono stati durissimi e sono durati quasi due ore, nel terzo forse io ero un po' più stanco, ma ho giocato una buonissima partita. Sono sempre stati solido e ordinato, scegliendo le soluzioni giuste. Allenarmi con Alessandro Giannessi, che è mancino come Pella, è stato davvero molto utile''.