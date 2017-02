Maradona,Bauza?Un traditore come Icardi

MILANO, 03 FEB - "Bauza si è visto con Icardi? E' meglio che non commento. Ma se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui". Ancora una volta Diego Armando Maradona attacca il giocatore dell'Inter Mauro Icardi e commenta cosi', ai microfoni di ESPN a margine della partita di Coppa Davis in Argentina, l'incontro di questa mattina tra il ct dell'Argentina Bauza, ospite a Appiano Gentile, e l'attaccante dell'Inter.