Crotone: Nicola, testa al Palermo

CROTONE, 3 FEB - "Testa al Palermo, dopo penseremo a Juventus e Roma". Davide Nicola non si fa contagiare dall'euforia che si sente a Crotone dove, nella prossima settimana, in tre giorni arriveranno allo stadio Scida le prime della classe. "Col Palermo - spiega Nicola - è un'altra gara fondamentale per noi, una gara nella quale abbiamo la possibilità di fare punti e mostrare quanto siamo cresciuti. Se sarà un Crotone aggressivo come quello visto con l'Empoli? Dobbiamo stare attenti, loro hanno cambiato metodo di gioco con Lopez in panchina e potrebbe essere controproducente assediarli. Vista la posta in palio, dobbiamo, però, essere ancora lucidi e feroci su ogni palla". Un Crotone quello che domenica giocherà al 'Barbera' nel quale ci sarà l'assenza di un calciatore fondamentale per gli equilibri della squadra: Marcus Rodhen. Lo svedese, infatti, ha un problema muscolare che lo terrà fuori. Accreditati a sostituirlo Capezzi e Sampirisi.