Juve-Inter, bianconeri favoriti

ROMA, 3 FEB - Una si presenta sull'onda di 7 vittorie consecutive in campionato, l'altra risponde con 27 partite vinte in casa, durante le quali ha lasciato agli avversari 9 reti. Per i quotisti Snai Juve-Inter di domenica sera è da «1»: la 28/a perla bianconera è offerta a 1,60, il «2» è dato a 6. Piuttosto alto anche il pareggio, a 3,85. Sarà anche una sfida tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Ritenuta più probabile una rete dello juventino, a 2,25, con il bomber interista che insegue a 3,30. Per il Milan è il momento più duro della stagione, visti anche gli infortuni, ma le quote Snai si mostrano benigne. A San Siro, dove i rossoneri hanno ceduto solo due volte, la vittoria contro la Sampdoria vola a 1,67, contro una squadra che fin qui ha vinto una sola trasferta sulle 11 disputate e che è offerta a 5,25. Sarebbe la quinta vittoria consecutiva del Milan contro la Samp (tra campionato e Coppa), mentre il pareggio pagherebbe 3,75.