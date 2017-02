Champions: finale 2019 a Baku o Madrid

(ANSA-AP) - NYON, 3 FEB - La finale di Champions League 2019 si giocherà a Baku o a Madrid: candidati ad ospitare l'ultimo atto della ex Coppa dei campioni sono lo Stadio Olimpico della capitale azera oppure il 'Wanda Metropolitano', il nuovo impianto dell'Atletico Madrid che verrà inaugurato la prossima stagione. Baku ha presentato, in alternativa, anche la candidatura per la finale dell'Europa League e avrà come avversarie Tbilisi (Dinamo Arena), Francoforte (Frankfurt Stadion), Stoccarda (Arena Stuttgart), Glasgow (Hampden Park), Siviglia (Sanchez Pizjuan) e Istanbul (Besiktas Arena). Il Comitato Esecutivo dell'Uefa prenderà le decisioni finali il prossimo settembre. Quest'anno la finale Champions si disputerà a Cardiff e l'edizione 2018 a Kiev, mentre la finale di Europa League 2017 è in programma a Solna (contea di Stoccolma) e l'edizione 2018 a Lione.