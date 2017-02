Pioli, Higuain-Icardi? Scelgo Icardi

APPIANO GENTILE (COMO), 3 FEB - "Higuain o Icardi? Scelgo Icardi". Risposta secca e sicura per l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli che ha presentato la sfida contro la Juventus di domenica sera. Una squadra che "non dà punti di riferimento, la più forte del campionato" indipendentemente da Higuain: "E' inutile parlare dei singoli, hanno piu' di una freccia e anche noi". Oggi a Appiano Gentile è arrivato anche il ct dell'Argentina Bauza che ha incontrato Icardi, forse per parlare di una possibile convocazione in Nazionale: "Credo gli abbia fatto piacere ma non so cosa si sono detti. E' stata una visita importante e prestigiosa, noi siamo concentrati sulla preparazione", ha concluso Pioli.